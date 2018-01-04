Şenol Güneş'ten Balotelli sözleri: "Bakalım başkan..."
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Cenk'in transferi sonrası forvet hattına transfer yapabileceklerini ifade ederken flaş Balotelli açıklaması yaptı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:52
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Gaziantepli Cenk Premier Lig'e gitti Gaziantepspor ise...
Toplam 3
Yorum
Beter olun her mac yatip puanlari verdiginiz renkliler ödesin yediginiz paralari...
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F.Bahçe'de iki isim kamp kadrosuna alınmadı
Toplam 6
Yorum
fsm1453 burda bazı arkadaslar aykut soyle yapmıs boyle yapmıs dıyor en guzelı yapmıs para ıle sadet olmaz bunu ogrenecekler 90,5 kg nedır
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Fikret Orman, Cenk Tosun'u açıkladı!
Toplam 4
Yorum
barzinho Karar verin 27 milyon sterlin mi - euro mu ?
Şenol Güneş'ten Balotelli sözleri: "Bakalım başkan..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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