 Şenol Güneş'ten Balotelli sözleri: "Bakalım başkan..." – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'ten sözleri: "Bakalım başkan..."

    Şenol Güneş'ten Balotelli sözleri: "Bakalım başkan..."

    teknik direktörü , Cenk'in transferi sonrası forvet hattına yapabileceklerini ifade ederken flaş açıklaması yaptı.

    'un transferi sonrası bir santrafor transferi yapabileceklerini ve bu yönde takip edilen oyuncular olduğunu belirten , hakkında "Kalitesi tartışılmaz. Aldığım bilgilere göre kendisine etrafına zarar verecek boyutta olduğu söyleniyordu o yüzden sıcak bakmamıştım ama iyi oyuncu. Bakalım başkan buna ne diyecek. Şimdi gider Balotelli'yi inadına alır mı?" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş'ten Balotelli sözleri: "Bakalım başkan..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN