Everton'ın menajeri Allardyce'tan flaş Cenk açıklaması: "Cenk, Liverpool'a karşı kulübede olabilir"
Everton teknik direktörü Sam Allardyce'tan flaş Cenk Tosun açıklaması geldi. Basın toplantısında soruları yanıtlayan deneyimli teknik adam "Cenk Tosun için anlaşmaya vardık, şu an geriye sadece kontrat şartları kaldı. Umarım kupa maçına kadar resmi işlemleri tamamlayabiliriz" şeklinde konuştu.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:12
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Yorum
hadi gelir mi bakalım
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muhittin 10 milyon TL mi? oynamayan adam anca o kadar verirler...lyon olmuş adam alır,olmamış almaz...hem fener kimi almış da adam edip satmış,ozan t
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