Everton teknik direktörü Sam Allardyce'tan flaş Cenk Tosun açıklaması geldi. Basın toplantısında soruları yanıtlayan deneyimli teknik adam "Cenk Tosun için anlaşmaya vardık, şu an geriye sadece kontrat şartları kaldı. Umarım kupa maçına kadar resmi işlemleri tamamlayabiliriz" şeklinde konuştu.







