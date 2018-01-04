 Everton: "Cenk Liverpool maçında kulübede olabilir" – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    : "Cenk maçında kulübede olabilir"

    <a href="/index/everton?id=ebb19cc0-25aa-4878-85c9-13c3cb5d9f91" class="" rel="tag">Everton</a>: "Cenk <a href="/index/liverpool?id=db9cc489-cd81-43d6-a33f-869437520241" class="" rel="tag">Liverpool</a> maçında kulübede olabilir"

    'ın menajeri 'tan flaş Cenk açıklaması: "Cenk, 'a karşı kulübede olabilir"

    teknik direktörü Sam 'tan flaş açıklaması geldi. Basın toplantısında soruları yanıtlayan deneyimli teknik adam "Cenk Tosun için anlaşmaya vardık, şu an geriye sadece kontrat şartları kaldı. Umarım kupa maçına kadar resmi işlemleri tamamlayabiliriz" şeklinde konuştu.



    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:12
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