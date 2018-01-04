 Beşiktaş'ın Vida transferi Hırvat basınında – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'ın transferi basınında

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın <a href="/index/vida?id=be442091-7d79-4e8d-bda0-bf59d18e6123" class="" rel="tag">Vida</a> transferi <a href="/index/hirvat?id=fb5062aa-4e78-453d-b775-d2a9d852c2e8" class="" rel="tag">Hırvat</a> basınında

    Domagoj 'nın 'a olması, ülkesi Hırvatistan'daki medya organlarında geniş yer buldu.

    'nın ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığına vurgu yapan medyası, özellikle 'ya yapılan coşkulu karşılamayı ön plana çıkardı.

    "Jutarnji List" gazetesi, "Vida 'ta" başlığı ile yayımladığı haberde, Vida'yı 'da binin üzerinde coşkulu Beşiktaş taraftarının karşıladığını yazdı.

    Hırvatistan'ın resmi televizyon kanalı "HRT" de "Vida'yı 'da gazeteci ve taraftar ordusu karşıladı" başlıklı haberinde, futbolcunun Beşiktaş'a olacağının uzun zamandır bilindiğini ve nihayetinde Vida'nın İstanbul'a geldiğini aktardı.

    "Vecernji List" gazetesi ise "Beşiktaş taraftarının gürültüsünden hiçbir şey duyamadım" manşetli haberinde, Vida'nın basın toplantısındaki ifadelerine yer verirken, Hırvat milli futbolcunun Beşiktaş taraftarını çok iyi tanıdığını söylediği belirtildi.

    "Index" haber sitesi ise, Vida'nın, "Mandzukic'i de buraya gelmesi için ikna edeceğim" sözlerini ön plana çıkardı.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:15
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