 Vida, Beşiktaş kampına katıldı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Vida, kampına katıldı

    Vida, Beşiktaş kampına katıldı

    'ın yeni transferi , siyah-beyazlıların Antalya kampına katıldı.

    Öğlen saatlerinde ile 4.5 yıllık sözleşma imzalayan tecrübeli stoper, menajeri ile birlikte takımının Belek'teki kampına dahil oldu. Beşiktaş'ın saat 18.00'de Antalya'daki ilk antrenmanına Vida'nın da katılması bekleniyor.

    Siyah-beyazlı kafile, bugün devre arası kampı için Antalya'ya gelmiş ve burada taraftarlar tarafından coşku ile karşılanmıştı.


    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:20
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