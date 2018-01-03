 PFDK’dan Çebi’ye ceza – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    PFDK’dan Çebi’ye ceza

    PFDK’dan Çebi’ye ceza
    TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı 'ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı Çebi'ye 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verdiği bildirildi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:35
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