Huzurlarınızda Vida

yeni transferi. Siyah-beyazlıların her konuda anlaşmaya vardığı Hırvat stoper Vida, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Hırvatistan'ın başkenti'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen'yı çok sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı.taraftarların büyük sevgi gösterilerinde bulunduğu Hırvat futbolcu Vida, kendisine karşılamaya gelenlerehareketiyle karşılık verdi.sabah sağlık kontrolünden geçecek olan Hırvat savunma oyuncusudüzenlenecek. Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın da katılacağı tören sonrasında Vida, akşam saatlerinde Antalya'ya geçerek siyah-beyazlıların devre arası kampına katılacak.yaşındaki tecrübeli oyuncu Ocak ayından itibaren Mayıs sonuna kadar yarım sezon için Beşiktaş'tan 1 milyon 100 bin euro alacak. Vida, önümüzdeki sezon için 2.2 milyon euro, daha sonraki iki sezon için de 2.3'er milyon euro garanti para alacak. Hırvat yıldız, 3.5 sene boyunca ayrıca Beşiktaş'tan maç başına da 5 bin euro para kazanacak.Beşiktaş ile tecrübeli oyuncunun menajeri arasında yapılan bu sözleşme gereği toplam 7.9 milyon euro garanti paranın (37 milyon TL) dışında, her sezon ortalama 40 maç oynaması durumunda 700 bin euro (yaklaşık 3 milyon TL) daha kazanacak. Vida'nın bu kazancına, imza parası olarak talep ettiği 1.5 milyon euro (7 milyon TL) da eklendiğinde; Hırvat stoperin Beşiktaş'a 3.5 senelik toplam maliyeti yaklaşık 47 milyon TL olacak.Yuvana hoş geldin Vida!Sarı saçlarını deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor Vidaa..Onun yerini doldurabilecek kim var?Sarıııım..VİDALANDINIZZZZZ!..Ölürüm nefesine, sarıp sarmala beni..Hoşgeldin Sarı Kartal!Gülüşüne kurban be!Hayırlı olsun BEŞİKTAŞ 'ımıza.Hoş geldi sefa getirdi, umarım Beşiktaşımızı şampiyonluğa götürecek müthiş gollere imzasını atar.Çin Seddi misin mübarek, Pepe- Vida!..Sabreden derviş muradına ermiş hikayesi, Vida ile gerçek olduGerçek anlamda hoş geldin müdafaanın yeni kalesi.Bu defans seni çok bekledi!Titrettin sariii..Bir bakışı var sanırsın ki Çin seddinin temellerini o atmış.