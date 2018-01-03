 Huzurlarınızda Vida – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Huzurlarınızda Vida

    Huzurlarınızda Vida

    Akşam saatlerinde havalimanına gelen tecrübeli stoperi çok sayıda taraftarı karşıladı Sabah sağlık kontrolünden geçecek olan Vida, saat 11.30’da Vodofane Park’ta imza atacak

    , yeni transferi Domagoj Vida'ya kavuştu. Siyah-beyazlıların her konuda anlaşmaya vardığı Hırvat stoper Vida, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Vida'yı çok sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Beşiktaş lı taraftarların büyük sevgi gösterilerinde bulunduğu Hırvat futbolcu Vida, kendisine karşılamaya gelenlere 'Kartal Pençesi' hareketiyle karşılık verdi. BU sabah sağlık kontrolünden geçecek olan Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida için saat 11.30'da Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek. Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın da katılacağı tören sonrasında Vida, akşam saatlerinde Antalya'ya geçerek siyah-beyazlıların devre arası kampına katılacak. 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu Ocak ayından itibaren Mayıs sonuna kadar yarım sezon için Beşiktaş'tan 1 milyon 100 bin euro alacak. Vida, önümüzdeki sezon için 2.2 milyon euro, daha sonraki iki sezon için de 2.3'er milyon euro garanti para alacak. Hırvat yıldız, 3.5 sene boyunca ayrıca Beşiktaş'tan maç başına da 5 bin euro para kazanacak.

    MALİYETİ 47 MİLYON TL
    Beşiktaş ile tecrübeli oyuncunun menajeri arasında yapılan bu sözleşme gereği toplam 7.9 milyon euro garanti paranın (37 milyon TL) dışında, her sezon ortalama 40 maç oynaması durumunda 700 bin euro (yaklaşık 3 milyon TL) daha kazanacak. Vida'nın bu kazancına, imza parası olarak talep ettiği 1.5 milyon euro (7 milyon TL) da eklendiğinde; Hırvat stoperin Beşiktaş'a 3.5 senelik toplam maliyeti yaklaşık 47 milyon TL olacak.

    TARAFTARLARDAN MESAJ VAR...

    Yuvana hoş geldin Vida!
    Sarı saçlarını deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor Vidaa..
    Onun yerini doldurabilecek kim var?
    Sarıııım..
    VİDALANDINIZZZZZ!..
    Ölürüm nefesine, sarıp sarmala beni..
    Hoşgeldin Sarı Kartal!
    Gülüşüne kurban be!
    Hayırlı olsun BEŞİKTAŞ 'ımıza.
    Hoş geldi sefa getirdi, umarım Beşiktaşımızı şampiyonluğa götürecek müthiş gollere imzasını atar.
    Çin Seddi misin mübarek, Pepe- Vida!..
    Sabreden derviş muradına ermiş hikayesi, Vida ile gerçek oldu
    Gerçek anlamda hoş geldin müdafaanın yeni kalesi.
    Bu defans seni çok bekledi!
    Titrettin sariii..
    Bir bakışı var sanırsın ki Çin seddinin temellerini o atmış.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:35
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