Huzurlarınızda Vida
Akşam saatlerinde havalimanına gelen tecrübeli stoperi çok sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı Sabah sağlık kontrolünden geçecek olan Vida, saat 11.30’da Vodofane Park’ta imza atacak
MALİYETİ 47 MİLYON TL
Beşiktaş ile tecrübeli oyuncunun menajeri arasında yapılan bu sözleşme gereği toplam 7.9 milyon euro garanti paranın (37 milyon TL) dışında, her sezon ortalama 40 maç oynaması durumunda 700 bin euro (yaklaşık 3 milyon TL) daha kazanacak. Vida'nın bu kazancına, imza parası olarak talep ettiği 1.5 milyon euro (7 milyon TL) da eklendiğinde; Hırvat stoperin Beşiktaş'a 3.5 senelik toplam maliyeti yaklaşık 47 milyon TL olacak.
TARAFTARLARDAN MESAJ VAR...
Yuvana hoş geldin Vida!
Sarı saçlarını deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor Vidaa..
Onun yerini doldurabilecek kim var?
Sarıııım..
VİDALANDINIZZZZZ!..
Ölürüm nefesine, sarıp sarmala beni..
Hoşgeldin Sarı Kartal!
Gülüşüne kurban be!
Hayırlı olsun BEŞİKTAŞ 'ımıza.
Hoş geldi sefa getirdi, umarım Beşiktaşımızı şampiyonluğa götürecek müthiş gollere imzasını atar.
Çin Seddi misin mübarek, Pepe- Vida!..
Sabreden derviş muradına ermiş hikayesi, Vida ile gerçek oldu
Gerçek anlamda hoş geldin müdafaanın yeni kalesi.
Bu defans seni çok bekledi!
Titrettin sariii..
Bir bakışı var sanırsın ki Çin seddinin temellerini o atmış.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:35
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