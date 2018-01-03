 Gignac&Larin’in taliplileri artıyor – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    &Larin’in taliplileri artıyor

    Gignac&Larin’in taliplileri artıyor
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun yerini düşünülen isimlerden Gignac ve Larin'in taliplilerine yenileri eklendi. Cronica'nın haberine göre 'ın da gündeminde olan 'ın bir sonraki rotası Boca Juniors olacak. Meksika'da yüksek bir kontratı olan futbolcuya Shanghai Shenhua'nın da talip olması nedeniyle fiyatı bir türlü düşmüyor. Beşiktaş'ın listesindeki Clyle Larin'in transferinde de pürüz çıktı, Kanadalı futbolcuya M'Gladbach da kanca attı. Alman ekibinin hocası Dieter Hecking 1 yıldır scout ekibine izlettirdiği Larin'in transferi için çok ısrarlı.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:28
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