 Beşiktaş Giroud'yu istiyor – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Giroud'yu istiyor

    Beşiktaş Giroud'yu istiyor

    'u Everton'a yollayan , forvet bölgesine Arsenal'ın Fransız yıldızı 'u transfer etmek istiyor.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan , 'dan boşalan forvet bölgesine takviye yapmak istiyor.

    Henüz resmi olarak açıklanmasa da Cenk Tosun'u Everton'a yüksek bir bonservis bedeliyle satan Beşiktaş, bu bölgeye Fransız yıldız 'u getirmek istiyor.

    İngiliz haber sitesi Bleacher Report'un iddiasına göre Beşiktaş, Slimani veya Giroud'dan birini almayı düşünüyor.

    Sezon başında Beşiktaş'ın gündeminde olan Fransız futbolcu, Beşiktaş'ın doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından dolayı gelen bu teklife sıcak bakmıştı fakat Şenol Güneş'in onay verdiği 1.92'lik yıldızın transfer gerçekleşmemişti.


    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:11
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