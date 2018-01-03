Beşiktaş Giroud'yu istiyor
Cenk Tosun'u Everton'a yollayan Beşiktaş, forvet bölgesine Arsenal'ın Fransız yıldızı Oliver Giroud'u transfer etmek istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Cenk Tosun'dan boşalan forvet bölgesine takviye yapmak istiyor.
Henüz resmi olarak açıklanmasa da Cenk Tosun'u Everton'a yüksek bir bonservis bedeliyle satan Beşiktaş, bu bölgeye Fransız yıldız Oliver Giroud'u getirmek istiyor.
İngiliz haber sitesi Bleacher Report'un iddiasına göre Beşiktaş, Slimani veya Giroud'dan birini almayı düşünüyor.
Sezon başında Beşiktaş'ın gündeminde olan Fransız futbolcu, Beşiktaş'ın doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından dolayı gelen bu teklife sıcak bakmıştı fakat Şenol Güneş'in onay verdiği 1.92'lik yıldızın transfer gerçekleşmemişti.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:11
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Toplam 14
Yorum
ulaş şuan fenerbahçenin başında olabilecek en iyi teknik direktör aykut kocamandır. Bunun aksini söyleyen insan nankörlük ediyordur
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MERT Galatasaray'ın şampiyonluk için 3A ya ihtiyacı var. Sonuç kesin şampiyonluk. Abdurrahim, Arda,Asamoah.
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gs Arda,ya 6-7mio diger oyunculara anca 1mio...yazik olur Basaksehire
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