 Patronlarından izin alarak gitti – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Patronlarından izin alarak gitti

    Patronlarından izin alarak gitti
    Eşiyle beraber İngiltere'ye giden 'un, 'le yüz yüze Başkan 'la da telefonla görüştüğü ortaya çıktı. Tosun Paşa'nın Güneş'e, "Hayatta böyle şanslar insanın eline bir kez geçer. Bu fırsatı şimdi değerlendiremezsem bir daha elde edemem diye düşünüyorum"; Başkan 'a da, "Beşiktaş'a gelmek için UEFA'dan ceza almayı göze aldım. Beşiktaş'a da kazandırarak gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. Güneş ve Orman da bu sözler üzerine Cenk'in gitmesine onay verdi.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:10
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