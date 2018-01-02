Ozi’den İngiltere önerileri
Para birimlerine, ağırlık ölçülerine, ters taraftan araba kullanmaya alış.
Her fırsatta İstanbul'a dönme. Tatillerini, boş günlerini orada geçirmeye çalış.
En çok zorlanacağın şey yemekleri olacaktır.
Sabah kahvaltısında fasulye yemeye kendini alıştır.
İngilizceni geliştir.
Takımında hiç İngiliz oyuncu olmasa da tüm oyuncular İngilizce konuşuyor olacak. Türkiye'ye gelen yabancılara davranıldığı gibi davranılmıyor asla.
Parayı düşünme, parayı konuşma; maaşın haftalık olarak hesabına yatar, unutma...
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:05
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Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
Ozi’den İngiltere önerileri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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