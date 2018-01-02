 Ozi’den İngiltere önerileri – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ozi’den İngiltere önerileri

    Ozi’den İngiltere önerileri
    Henüz 16 yaşında Arsenal altyapısına imza atarak İngiltere'ye ayak basan 'tan, Everton'la anlaşan 'a tavsiyeler gitti 4 yıl İngiltere'de yaşayan Oğuzhan'ın Cenk'e yaptığı önerilerden bazıları şöyle:

    Para birimlerine, ağırlık ölçülerine, ters taraftan araba kullanmaya alış.
    Her fırsatta İstanbul'a dönme. Tatillerini, boş günlerini orada geçirmeye çalış.
    En çok zorlanacağın şey yemekleri olacaktır.
    Sabah kahvaltısında fasulye yemeye kendini alıştır.
    İngilizceni geliştir.
    Takımında hiç İngiliz oyuncu olmasa da tüm oyuncular İngilizce konuşuyor olacak. Türkiye'ye gelen yabancılara davranıldığı gibi davranılmıyor asla.
    Parayı düşünme, parayı konuşma; maaşın haftalık olarak hesabına yatar, unutma...
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ozi’den İngiltere önerileri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN