 Modiba sürprizi – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Modiba sürprizi

    Modiba sürprizi
    Tatilini ailesiyle birlikte Güney Afrika'da geçiren Başkan futboldan kopmuyor. Muhsin Ertuğral'ın davetiyle Ajax'ın maçını izleyen Orman, Güney Afrika Ligi ile ilgili bilgi topladı.



    Ligin en fazla geleceği olan isminin ise SuperSport takımında forma giyen sol kanat oyuncusu olduğunu öğrenen Başkan Orman, bu oyuncunun scout listesine eklenerek izlenmesini talep etti.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 03:03
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