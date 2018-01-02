 Mirror’dan pürüz iddiası – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    ’dan pürüz iddiası

    Mirror’dan pürüz iddiası
    Everton'a transferi beklenen Beşiktaşlı ile ilgili dün gece ilginç bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden , transferin tehlikeye girdiğini ileri sürdü. MİRROR Gazetesi'nde yer alan haberde Everton Sportif Direktörü Steve Walsh'un hafta sonunda yönetimiyle masaya oturarak 25 milyon pound karşılığında anlaşmaya vardığı, ancak bu anlaşmanın üzerinden 11 saat geçtikten sonra siyahbeyazlı yönetimin 27 milyon paund bonservis ücreti talep etmesi üzerinde transferin tehlikeye girdiği belirtildi. Haberde Everton yönetiminin, Cenk Tosun'un anlaşma için Londra'ya gelmiş olmasına rağmen Beşiktaş'ın bu talebinde ısrarcı olması halinde transferden vazgeçmeyi düşündüğü de kaydedildi. Bu arada dün Manchester United'a 2-0 mağlup olan Everton'ın gol yollarındaki eksikliği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 03:28
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