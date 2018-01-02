 Milne: Peri masalı gibiydi – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Milne: Peri masalı gibiydi

    Milne: Peri masalı gibiydi
    'ın efsane teknik direktörlerinden , kulüp dergisine özel röportaj verdi. Beşiktaş'ı 3 kez üst üste şampiyon yapan İngiliz teknik adam siyahbeyazlı ekipte geçirdiği günlerini 'peri masalı gibiydi' sözleriyle özetlerken, Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba için de "Tam bir baba figürüydü" ifadelerini kullandı.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:12
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