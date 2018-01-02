 İslam Slimani harekatı – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    harekatı

    İslam Slimani harekatı

    Siyah-beyazlılar, Leicester City’nin Cezayirli forveti Islam Slimani’yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı. İngiliz ekibi 29 yaşındaki forveti kiralamazsa; Kara Kartal Wagner Love, Cyle Larin ve Demba Ba'dan birini bitirecek.

    CENK Tosun için Everton ile anlaşma sağlayan ve imza atmak için artık geri sayıma geçen , milli futbolcunun yerini doldurmak için arayışlarına devam ediyor. Birçok isimle temasa geçen siyah- beyazlı yönetim, son adayını İngiltere'de buldu. Futbol komitesi, Leicester City'den Islam Slimani'yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı. Bu sezon istediği şansı bulamayan Cezayirli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, Leicester City'ye ilk teklifini sundu. 29 yaşındaki futbolcuyu, yıllık ücretinin yarısı olan yaklaşık 2 milyon euro'yu ödeyerek kiralamak isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibinden cevap bekliyor.
    14 MAÇTA 4 GOL, 1 ASİST
    2013 yılında Cezayir'in Belouizdad takımından Sporting'e transfer olan Slimani, Portekiz ekibindeki üstün performansı sonrası İngiltere'nin yolunu tuttu. 31 gol attığı sezonun ardından 2016'da 30 milyon euro karşılığında Leicester City'ye transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta 9 gol, 4 asistle oynadı. Bu sezon 14 maça çıkan Cezayirli forvet, 4 gol attı, 1 asist yaptı.

    DEMBA BA
    TAKIMA katılması en muhtemel isim. Boş mukaveleye imza atmaya hazır. Teknik direktör Şenol Güneş'in de sağlam olması durumunda bir numaralı transfer adayı. Kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek ve sağlam çıkması durumunda imzalar atılacak. Ayrıca Başkan Orman da sıcak bakıyor.

    WAGNER LOVE
    GALATASARAY'ın da istediği Love'un Türkiye ligini tanıması ve gol kralı da olması dikkatleri bu transfere yönlendiriyor. Ancak Aytemiz Alanyaspor'un Wagner Love için 4 milyon euro istiyor. Alanyaspor'a bonservissiz gelen 33 yaşındaki golcü geçen sezon 23, bu sezonun ilk yarısında ise 11 gol attı.

    CYLE LARİN
    MENAJERLER Menajerler ve vatandaşı Atiba tarafından önerilen bir isim. Yaz transfer döneminde de yoğun bir şekilde Beşiktaş'a getirmek için uğraşıldı ama hem Şenol Güneş hem de transfer komitesinden veto yedi. Oynadığı ligin kalitesi ve Avrupa'ya ilk kez çıkacak olması endişe yaratıyor

    İslam Slimani

    Yaş: 29
    Boy: 1.88 metre
    Kilo: 84
    Mevkii: Forvet
    Ülkesi: Cezayir
    Takımı: Leicester City

    Leicester Performansı:
    Oynadığı: 43
    Attığı gol: 12
    Asist: 6

    Açığı hemen kapanmaz
    Cenk Tosun'un gitmesi bana göre büyük bir kayıp ama ekonomik yönden de büyük bir kazanç elde ediliyor. Beşiktaş, Cenk'in yerini hemen dolduramaz ama bundan önceki yıllarda santrfor konusunda Demba Ba, Gomez, Aboubakar gibi başarılı transferler yapmışlardı. Negredo da iyi bir futbolcu ama Cenk'in açığını hemen kapatabileceğini düşünmüyorum. Negredo'nun performansı takım arkadaşlarının oyununa da bağlı. Formda olması ya da fayda sağlaması takım içerisindeki arkadaşlarıyla uyumuna ve anlaşmasına da bağlı.
    Mini yorum: Güvenç Kurtar
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:58
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