İslam Slimani harekatı
Siyah-beyazlılar, Leicester City’nin Cezayirli forveti Islam Slimani’yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı. İngiliz ekibi 29 yaşındaki forveti kiralamazsa; Kara Kartal Wagner Love, Cyle Larin ve Demba Ba'dan birini bitirecek.
2013 yılında Cezayir'in Belouizdad takımından Sporting'e transfer olan Slimani, Portekiz ekibindeki üstün performansı sonrası İngiltere'nin yolunu tuttu. 31 gol attığı sezonun ardından 2016'da 30 milyon euro karşılığında Leicester City'ye transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta 9 gol, 4 asistle oynadı. Bu sezon 14 maça çıkan Cezayirli forvet, 4 gol attı, 1 asist yaptı.
DEMBA BA
TAKIMA katılması en muhtemel isim. Boş mukaveleye imza atmaya hazır. Teknik direktör Şenol Güneş'in de sağlam olması durumunda bir numaralı transfer adayı. Kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek ve sağlam çıkması durumunda imzalar atılacak. Ayrıca Başkan Orman da sıcak bakıyor.
WAGNER LOVE
GALATASARAY'ın da istediği Love'un Türkiye ligini tanıması ve gol kralı da olması dikkatleri bu transfere yönlendiriyor. Ancak Aytemiz Alanyaspor'un Wagner Love için 4 milyon euro istiyor. Alanyaspor'a bonservissiz gelen 33 yaşındaki golcü geçen sezon 23, bu sezonun ilk yarısında ise 11 gol attı.
CYLE LARİN
MENAJERLER Menajerler ve vatandaşı Atiba tarafından önerilen bir isim. Yaz transfer döneminde de yoğun bir şekilde Beşiktaş'a getirmek için uğraşıldı ama hem Şenol Güneş hem de transfer komitesinden veto yedi. Oynadığı ligin kalitesi ve Avrupa'ya ilk kez çıkacak olması endişe yaratıyor
İslam Slimani
Yaş: 29
Boy: 1.88 metre
Kilo: 84
Mevkii: Forvet
Ülkesi: Cezayir
Takımı: Leicester City
Leicester Performansı:
Oynadığı: 43
Attığı gol: 12
Asist: 6
Açığı hemen kapanmaz
Cenk Tosun'un gitmesi bana göre büyük bir kayıp ama ekonomik yönden de büyük bir kazanç elde ediliyor. Beşiktaş, Cenk'in yerini hemen dolduramaz ama bundan önceki yıllarda santrfor konusunda Demba Ba, Gomez, Aboubakar gibi başarılı transferler yapmışlardı. Negredo da iyi bir futbolcu ama Cenk'in açığını hemen kapatabileceğini düşünmüyorum. Negredo'nun performansı takım arkadaşlarının oyununa da bağlı. Formda olması ya da fayda sağlaması takım içerisindeki arkadaşlarıyla uyumuna ve anlaşmasına da bağlı.
Mini yorum: Güvenç Kurtar
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:58
-
Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
-
Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
-
Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
İslam Slimani harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.