 Beşiktaş Sompo Japan'da transfer – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    'da transfer

    Beşiktaş Sompo Japan'da transfer

    Beşiktaş Sompo Japan, 'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Basketbol Takımı, Kolombiyalı pivot 'u kadrosuna kattı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Sompo Japan'ın, Juan Palacios ile 1,5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdiği kaydedildi.

    Son olarak Litvanya'nın Neptunas Klaipeda takımının formasını giyen 32 yaşında ve 2,06 metre boyundaki oyuncu, Türkiye'de de ile TOFAŞ'ta oynamıştı.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:08
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