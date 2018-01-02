Beşiktaş Sompo Japan'da transfer

Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, Kolombiyalı pivot Juan Palacios'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Sompo Japan'ın, Juan Palacios ile 1,5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdiği kaydedildi.

Son olarak Litvanya'nın Neptunas Klaipeda takımının formasını giyen 32 yaşında ve 2,06 metre boyundaki oyuncu, Türkiye'de de Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ'ta oynamıştı.



