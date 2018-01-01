 Orman: Parlamaya devam edeceğiz – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Orman: Parlamaya devam edeceğiz

    Orman: Parlamaya devam edeceğiz
    SİYAH-beyazlı kulübün 1 numarası Fikret Orman, resmi siteden yeni yıl açıklaması yapıp başarı ve birlik temennisinde bulundu. "Başarıya ulaşmak için zor günlere birlikte göğüs gerdik, yılmadık. Ortak sevdamız Beşiktaşımız, emek, efendilik ve vefa temeliyle bundan sonra her geçen gün daha da parlamaya devam edecektir" ifadesini kullanan Orman, "Futbolcularımızın, daha büyük zaferlere imza atacağından en ufak bir şüphe duymuyorum. 2018 yılının Beşiktaşlılar'ın birlikteliğinden doğacak yeni zaferlerin şahidi olmasını diliyorum" dedi.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:24
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