 Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Larin, Atiba’ya ’ı sordu

    Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu
    Sezon başında adı ile anılan Cyle Larin yeniden Kartal'ın radarına girdi.

    Amerika Major Lig ekiplerinden Orlando City ile sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki Kanadalı forvetin, vatandaşı Atiba'dan Beşiktaş ve İstanbul hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

    Ülkesinin gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Larin, bu sezon 28 maçta 12 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:36
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