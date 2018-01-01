 İbra 1 ay daha yok – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İbra 1 ay daha yok

    İbra 1 ay daha yok
    Kartal'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen 'ın yıldızı Ibrahimovic, sakatlığı nedeniyle bir ay daha sahalardan uzak kalacak. ManU'nun hocası Mourinho, "Daha önce sakatlık yaşadığı dizinden yine sorun yaşadı. Sahalara dönmesi bir ayı bulur" dedi.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İbra 1 ay daha yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN