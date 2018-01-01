Everton'dan Cenk Tosun açıklaması
Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'u transfer etmek isteyen Everton, beklemeye geçti.
Everton, Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un transferi hakkında açıklama yaptı.
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Manchester United maçının ardından yaptığı açıklamada, ''Bence Cenk Tosun'u transfer etmek için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Şimdi beklemek zorundayız, 24 saat içinde ne olduğunu göreceğiz.'' dedi.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:27
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Beni 2. devre görün
Toplam 5
Yorum
hadi görelim Tamam ama sakın kaybolma birtaraflara
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Terim ve Güneş aynı isim için devrede!
Toplam 2
Yorum
Fuzuli Beşiktaş alalım dediyse başka kimse alamaz Fatih palavralara başladı ama herkez tanıyor kendisini boşa kürek çekiyor
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Demba Ba dönüyor! İşte maliyeti...
Toplam 4
Yorum
bjktufan 2 senedir oynamayan adama yıllık 2,5m euro neredeyse garanti para verilecek yazık değil mi o paraya kulübede oturacak.genç oyuncu alın
Everton'dan Cenk Tosun açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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