Demba Ba dönüyor! İşte maliyeti...
Cenk Tosun’u Everton'a yüklü bir bonservis ile göndermeye hazırlanan Kartal, forvetteki boşluğu eski yıldızıyla dolduracak. Demba Ba'nın Çin kulübü Shenhua ile bonservis problemini çözdüğü ve siyah-beyazlılar’a 1.5 yıllık maliyeti ise tüm ödemeler dahil 4 milyon Euro olacağı iddia edildi.
Beşiktaş, eski yıldızına kavuşuyor. Sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmayan ve kulübü Shenhua ile olan bonservis problemini de kendisi çözen Demba Ba ile Kartal'ın her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Buna göre deneyimli golcüye 1.5 yıl için toplamda 4 milyon Euro (18 milyon TL) ödeneceği iddia edildi.
Anlaşmaya göre Beşiktaş, eski golcüsüne transferin Türkiye'de resmen açılacağı 4 Ocak 2018'den hemen sonra resmi imzayı attıracak. Demba Ba'yı ilk döneminde Chelsea'den 6 milyon Euro'ya (36 milyon TL) satın alan Beşiktaş, ardından yıldız golcüsünü Çin'in Shenhua ekibine tam 13 milyon Euro'ya (58,5 milyon TL) göndermişti. Siyah-beyazlılar, Ba'yı daha sonra da kiralık olarak geri almıştı.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:17
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Yıldırım’ın seçim kozu Mesut Özil
Toplam 3
Yorum
Türker hala aynı transfer politikaları hala fahiş paralara futbolcu transferleri sonrasında yüzmilyonlarca lira borç batağı yazık ...
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Yıldırım’ın seçim kozu Mesut Özil
Toplam 3
Yorum
boş hayaller Aziz Yıldırım'ın boş transfer hayalleri.
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G.Saray'da 200 milyonluk kriz!
Toplam 2
Yorum
UA DURSUN ÖZBEK CAN TOPSAKAL ÇOK BAŞARILI BİR YÖNETİCİMİYDİKİDE TEKRAR LİSTEYE ALDIN.BASKETBOLU BATIRDI.ŞİMDİ LİSTEDE YOKSA BAŞKA BİR ŞEYMİ VAR
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