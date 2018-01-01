Demba Ba dönüyor! İşte maliyeti...

Beşiktaş, eski yıldızına kavuşuyor. Sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmayan ve kulübü Shenhua ile olan bonservis problemini de kendisi çözen Demba Ba ile Kartal'ın her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Buna göre deneyimli golcüye 1.5 yıl için toplamda 4 milyon Euro (18 milyon TL) ödeneceği iddia edildi.

Anlaşmaya göre Beşiktaş, eski golcüsüne transferin Türkiye'de resmen açılacağı 4 Ocak 2018'den hemen sonra resmi imzayı attıracak. Demba Ba'yı ilk döneminde Chelsea'den 6 milyon Euro'ya (36 milyon TL) satın alan Beşiktaş, ardından yıldız golcüsünü Çin'in Shenhua ekibine tam 13 milyon Euro'ya (58,5 milyon TL) göndermişti. Siyah-beyazlılar, Ba'yı daha sonra da kiralık olarak geri almıştı.