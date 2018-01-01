 Demba Ba dönüyor! İşte maliyeti... – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    dönüyor! İşte maliyeti...

    Demba Ba dönüyor! İşte maliyeti...

    Cenk Tosun’u Everton'a yüklü bir bonservis ile göndermeye hazırlanan Kartal, forvetteki boşluğu eski yıldızıyla dolduracak. 'nın kulübü Shenhua ile bonservis problemini çözdüğü ve siyah-beyazlılar’a 1.5 yıllık maliyeti ise tüm ödemeler dahil 4 milyon Euro olacağı iddia edildi.

    , eski yıldızına kavuşuyor. Sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmayan ve kulübü Shenhua ile olan bonservis problemini de kendisi çözen ile Kartal'ın her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Buna göre deneyimli golcüye 1.5 yıl için toplamda 4 milyon Euro (18 milyon TL) ödeneceği iddia edildi.

    Anlaşmaya göre Beşiktaş, eski golcüsüne transferin Türkiye'de resmen açılacağı 4 Ocak 2018'den hemen sonra resmi imzayı attıracak. Demba Ba'yı ilk döneminde Chelsea'den 6 milyon Euro'ya (36 milyon TL) satın alan Beşiktaş, ardından yıldız golcüsünü 'in Shenhua ekibine tam 13 milyon Euro'ya (58,5 milyon TL) göndermişti. Siyah-beyazlılar, Ba'yı daha sonra da kiralık olarak geri almıştı.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:17
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