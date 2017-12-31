 Whatsapp’tan takip edildi! – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Whatsapp’tan takip edildi!

    Whatsapp’tan takip edildi!
    İNDEPENDENT Gazetesi, transferiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Gazeteci Jake Cohen, "Cenk için bir Whatsapp grubu kuruldu. Bu grupta, iki tarafın CEO'ları, mali sorumluları, hukukçuları ile oyuncunun menajeri ve avukatı da yer aldı. Whatsapp'ın e-posta ve telefon mesajlarının yerini almasının nedeni ise gruptaki herkesin bilgi sahibi olması. Ayrıca taraflardan herhangi birisi ülke değiştirse bile numarasını değiştirmeden işlerini takip edebilmesi" olarak anlattı.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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