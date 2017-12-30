Transfer bitti! İş imzaya kaldı
Everton ile Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi için anlaşmaya vardı. Transfer salı günü resmiyet kazanacak.
Salı günü transfer resmiyet kazanacak. Beşiktaş Cenk Tosun'a salı günü veda etmeye hazırlanıyor. Everton 5 Ocak'taki Liverpool maçında Cenk'i tanıtacak.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:24
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 6
Yorum
malak verin gitsin
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Everton'la bonservis Cenk'i
Toplam 11
Yorum
bak sorun değil transfer olsunda geri dönerse dönsün şimdiye kadar hangi yerli futbolcuya o paralar verildi hatta teklif bile edimedi
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İşte Everton'ın Beşiktaş'a yaptığı teklifin ayrıntısı
Toplam 6
Yorum
db Iki sene önce menemen yerken simdi 25 Milyonu begenmiyorsunuz. Cenk gibi transferler ancak kulüplere cag atlatir. Yenisini arayip bulacaksin
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