 Transfer bitti! İş imzaya kaldı – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Transfer bitti! İş imzaya kaldı

    Transfer bitti! İş imzaya kaldı

    Everton ile , 'un transferi için anlaşmaya vardı. Transfer salı günü resmiyet kazanacak.

    Everton, 'un transferi için ile 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Cenk Tosun yıllık 3.5 milyon Euro'dan 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.



    Salı günü transfer resmiyet kazanacak. Beşiktaş Cenk Tosun'a salı günü veda etmeye hazırlanıyor. Everton 5 Ocak'taki Liverpool maçında Cenk'i tanıtacak.

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:24
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