 Denizlispor, Demirören'den söz aldı – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    , Demirören'den söz aldı

    Denizlispor, Demirören'den söz aldı

    TFF 1'inci Lig Kulüpler Birliği'yle birlikte İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret eden , Ocak ayı için ödenek sözü aldı.

    Ziyaretin ardından başkan Yıldırım Demirören ile baş başa görüşen Başkan Yardımcısı Taner Atilla, kulübün mali durumuyla ilgili sunum yaptı. Mali disipline önem veren ve bu sezon 8 eski yabancı futbolcuya 6 milyon TL civarında borç ödeyen yeşil-siyahlı yönetimde Demirören'den kulübün hak ettiği Türkiye Futbol Federasyonu ödeneklerini Ocak ayı içinde almayı talep eden Atilla, "TFF Başkanı Demirören'e 8 yabancı futbolcu sorununu çözdüğümüzü, devre arası öncesi mevcut 2 yabancımızla anlaşarak yollarımızı ayırdığımızı aktardım. Yönetimimizi tebrik ederek bu çalışmaların karşılığında bu yılki federasyon hakedişlerimizin yarısının 21 Ocak'ta, diğer yarısının ise Ocak ayının sonunda kulübümüze ödenmesi talimatını vereceğinin sözünü verdi" açıklamasını yaptı.

    Kulübün kasasına federasyon kanalıyla gelecek 3 milyon 300 bin TL, borç temliklerine yatırılacak.

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:45
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