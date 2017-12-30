Denizlispor, Demirören'den söz aldı
TFF 1'inci Lig Kulüpler Birliği'yle birlikte İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret eden Denizlispor, Ocak ayı için ödenek sözü aldı.
Ziyaretin ardından başkan Yıldırım Demirören ile baş başa görüşen Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, kulübün mali durumuyla ilgili sunum yaptı. Mali disipline önem veren ve bu sezon 8 eski yabancı futbolcuya 6 milyon TL civarında borç ödeyen yeşil-siyahlı yönetimde Demirören'den kulübün hak ettiği Türkiye Futbol Federasyonu ödeneklerini Ocak ayı içinde almayı talep eden Atilla, "TFF Başkanı Demirören'e 8 yabancı futbolcu sorununu çözdüğümüzü, devre arası öncesi mevcut 2 yabancımızla anlaşarak yollarımızı ayırdığımızı aktardım. Yönetimimizi tebrik ederek bu çalışmaların karşılığında bu yılki federasyon hakedişlerimizin yarısının 21 Ocak'ta, diğer yarısının ise Ocak ayının sonunda kulübümüze ödenmesi talimatını vereceğinin sözünü verdi" açıklamasını yaptı.
Kulübün kasasına federasyon kanalıyla gelecek 3 milyon 300 bin TL, borç temliklerine yatırılacak.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:45
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Hep orada otursun
Toplam 5
Yorum
uA Yakalanan alper fiskeyi yiyen ozan :)))
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Eljif kiralık gidebilir
Toplam 4
Yorum
Fenerli Fener orta sahasi: Mehmet Ekici, Ozan Tufan, Elijf Elmas, Alper Potuk, Salih Ucan... Bu gencler kazanilamiyorsa nedeni baskan ve hocadir.
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Hep orada otursun
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ ozan tufana 7 değil 8 verildi ! ayrıca fb ozana 8 verdi diye ozan futbolcu olmuyor 8 m luk hiç olmuyor ! bursa iyi çaktı fenere ozanı !
Denizlispor, Demirören'den söz aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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