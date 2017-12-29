Şenol Güneş'ten kupa tepkisi! G.Saray...

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ettiğini belirterek, "Sahamızda böyle bir atmosferde 15 bine yakın bir taraftarımız vardı. Taraftarı buraya getirmekten mutluyuz. Sonuç iyi ama gol yememiz üzüntü verici. Maalesef gol yiyoruz, öyle bir sıkıntımız var. Bütün oyuncularımız 2017 yılında elinden geleni yaptı. Ligde sıkıntılıyız, kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi durumdayız. Gelecek yıl açığı kapatıp, ligde önde olmak istiyoruz. Yeniden başlamak durumundayız. Yeniden zorlukları aşacak bir takım olgusu oluşturmak istiyoruz. Kaybettiğimiz puanları böyle telafi edebiliriz. İyi bir aile ve iyi bir takımız. Yönetim, başkan ve taraftarları da tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Yeni yıl temennilerinde de bulunan Güneş, "Acıların geride kalmasını ve sevinçlerin de önümüzdeki yıl artmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

- "Bu kadro böyle kalmalı"

Şenol Güneş, bir basın mensubunun "Maçtan sonra Cenk'e veda eder gibi baktınız" şeklindeki yorumuna karşılık şunları kaydetti:

"Benim bakışlarımdan bir şey anlamazsınız. Bakışlara değil kalplere bakın. Cenk ve diğer oyuncularımızın hepsi iyi. Şu anda sadece Vida bize katıldı. Daha önce düşünülen ancak bonservis nedeniyle geç katılan bir isim oldu. Oyuncu gitmesi ya da gelmesi gibi bir isteğimiz yok. Gitme ya da kalma işini teknik olarak konuşuyorum ama ekonomik olarak başkan konuşur. Bunlar benim yetkimde değil, benim dışımda konuşulan durumlar. Gelen de giden de sonuçlandığı zaman konuşulur. Bu kadro böyle kalmalı. Bu oyuncularla geride kaldığımız yarışı önde bitirmek istiyoruz."

- "Quaresma'nın gol atmasına sevindim"

Güneş, siyah-beyazlıların Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma'nın Osmanlıspor karşısında gol atmasına sevindiğini belirtti.

Quaresma'nın işini çok sevdiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Duygularıyla kalitesini kullanan bir oyuncu. Quaresma'nın gol atmasına sevindim. Sonradan girdi ve iştahlıydı. Bütün oyuncular çok iyiydi. Daha iyi olmak durumundayız. Herkes daha güzel Beşiktaş bekliyor. Büyüyen takımın oyuncuları da büyük olmalı ve büyük oynamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maç planlamasını eleştiren Güneş, şöyle konuştu:

"Planlama ile ilgili antrenörler ve oyuncular görüşlerini bildirmeli. Bir hafta önce boşluk vardı, o hafta oynanabilirdi. Biz bu maçı perşembe günü oynadık. Galatasaray ise salı günü oynadı ve iki gün izin yaptı. Burada isimler önemli değil. Futbolun güzel oynanması için zeminin de güzel olması lazım. Ankara'daki rövanş maçının buz üzerinde oynanması yanlış. Tatil nedeniyle boşluğa girmeye de gerek yok. Bugün inatla çıkarabildiğim en iyi kadroyu çıkardım, taraftarı da düşünmek lazım. Planlamaya daha dikkat etmek gerekiyor. Geçen sezonki Sivas Belediyespor maçında da bunları söylemiştim. Amacımız federasyonu suçlamak değil. Milli takım 1 numara, Şampiyonlar Ligi 2 numara, Avrupa Ligi 3 numara, sonrasında lig ve kupa olarak planlama yapılmalı. Bize 'oynayacaksın' diyorlar ve oynuyoruz ama haksızlık yapılmamalı."