Cenk için İstanbul'a geldiler!

Ntv Spor'un haberine göre; 10 gün önce Beşiktaş ile temasa geçen Everton Kulübü yetkilileri, transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi.



İlk olarak siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşen İngiliz ekibinin temsilcileri daha sonra Cenk ile masaya oturdu. Everton Kulübü İstanbul'da yaptığı temaslarda anlaşma sağlayarak, Cenk Tosun'u kısa süre içinde kadrosuna katmak istediğini Beşiktaş yönetimine aktardı. Taraflar arasında bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda kesin anlaşmaya varılamadı. İki kulüp yetkilileri bir kez daha görüşerek, uzlaşma sağlamaya çalışacak.

Everton, Cenk Tosun ile yaptığı görüşmeden ise olumlu sonuç aldı. 26 yaşındaki oyuncu kulüplerin anlaşması halinde İngiliz ekibinin teklifini kabul etmeye hazır olduğunu Everton temsilcilerine aktardı.

Hafta sonu da devam edecek görüşmelerin ardından transferin tamamlanması ve Everton'un Ocak ayının ilk haftası Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını resmi olarak açıklaması bekleniyor.

