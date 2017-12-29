 Cenk için İstanbul'a geldiler! – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Cenk için 'a geldiler!

    Cenk için İstanbul'a geldiler!

    Everton Kulübü temsilcileri, için 'a geldi. İngiliz yetkililer, siyah-beyazlı yönetim ve Cenk Tosun ile görüşerek transferi tamamlamaya çalışacak.

    Ntv Spor'un haberine göre; 10 gün önce ile temasa geçen Everton Kulübü yetkilileri, transferi tamamlamak için 'a geldi.

    İlk olarak siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı ile görüşen İngiliz ekibinin temsilcileri daha sonra Cenk ile masaya oturdu. Everton Kulübü İstanbul'da yaptığı temaslarda anlaşma sağlayarak, 'u kısa süre içinde kadrosuna katmak istediğini Beşiktaş yönetimine aktardı. Taraflar arasında bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda kesin anlaşmaya varılamadı. İki kulüp yetkilileri bir kez daha görüşerek, uzlaşma sağlamaya çalışacak.

    Everton, Cenk Tosun ile yaptığı görüşmeden ise olumlu sonuç aldı. 26 yaşındaki oyuncu kulüplerin anlaşması halinde İngiliz ekibinin teklifini kabul etmeye hazır olduğunu Everton temsilcilerine aktardı.

    Hafta sonu da devam edecek görüşmelerin ardından transferin tamamlanması ve Everton'un Ocak ayının ilk haftası Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını resmi olarak açıklaması bekleniyor.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:44
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