 Carvalhal Stoke City’de – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Stoke City’de

    Carvalhal Stoke City’de
    'ın eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal, İngiliz ekibi Swansea City'nin teknik direktörü oldu. Beşiktaş ile birlikte bir dönem İBB'de de görev yapan Portekizli teknik adamın yeni ekibi Swansea City, topladığı 13 puanla son sırada bulunuyor.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:06
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