Bir veda havası
Everton'a transferi artık an meselesi olan Cenk Tosun, dün akşam Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarına veda eder gibiydi…
Siyah-beyazlı taraftarlar, takımı soyunma odasından çağırırken Cenk Tosun'un ortaya gelmesini istedi. Taraftarların tezahüratlarını kırmayan golcü oyuncu, ilk yarının son 3'lüsünü çektiren isim oldu.
Sivil kıyafetlerle sahaya çıkan milli futbolcunun bu hareketi "Veda ediyor" diye yorumlandı. Bu arada, Cenk'in İngiltere'den önce Galatasaraylı Hakan Balta ile birlikte Dubai'ye tatile gideceği öğrenildi.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN ANLAMLI BAKIŞ
Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Güneş'in evladına veda eden babayı andıran bu bakışından, 'Cenk kesin olarak ayrıldı' anlamı çıkartıldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Güneş ise, "Benim bakışlarımdan hiçbir şey anlayamazsınız, ben de anlayamıyorum. Bakışlara değil, kalplere bakın siz" ifadelerini kullandı.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:03
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Obradovic'ten takıma eleştiri
Toplam 1
Yorum
poyraz Aziz efendi,Futbol takımını bitirdi,Bayan Basketi bitirdi,Erkek Voleybol zaten Allah versin elimizde bir Erkek basket vardı oda bitti Aziz
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Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 3
Yorum
erol şu adam TRABZONSPOR başkanı.vah TRABZONUM vah.
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Yedeklere şans verdi
Toplam 2
Yorum
resul sağlam rıza çalımbay yedek ağırlıklı kadroyla çıkmakla büyük hata yaptı.oynadığın takım süper lig takımı konya geçen senenin kupa şampiyonu.tur zor
Bir veda havası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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