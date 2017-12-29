 Bir veda havası – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Bir veda havası

    Bir veda havası

    Everton'a transferi artık an meselesi olan , dün akşam Vodafone Park'ta taraftarına veda eder gibiydi…

    58. dakikada yerini Orkan Çınar'a bırakan golcü oyuncu, kendisini ayakta alkışlayan taraftarları selamladı. Maç sonunda ise daha duygusal görüntüler yaşandı.

    Siyah-beyazlı taraftarlar, takımı soyunma odasından çağırırken 'un ortaya gelmesini istedi. Taraftarların tezahüratlarını kırmayan golcü oyuncu, ilk yarının son 3'lüsünü çektiren isim oldu.

    Sivil kıyafetlerle sahaya çıkan milli futbolcunun bu hareketi "Veda ediyor" diye yorumlandı. Bu arada, Cenk'in İngiltere'den önce Galatasaraylı Hakan Balta ile birlikte Dubai'ye tatile gideceği öğrenildi.

    ŞENOL GÜNEŞ'TEN ANLAMLI BAKIŞ
    Teknik Direktör 'in bu fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Güneş'in evladına veda eden babayı andıran bu bakışından, 'Cenk kesin olarak ayrıldı' anlamı çıkartıldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Güneş ise, "Benim bakışlarımdan hiçbir şey anlayamazsınız, ben de anlayamıyorum. Bakışlara değil, kalplere bakın siz" ifadelerini kullandı.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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