 Tosic mi, Mitrovic mi? ‘Savaşmaya devam’ – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Tosic mi, Mitrovic mi? ‘Savaşmaya devam’

    Tosic mi, Mitrovic mi? ‘Savaşmaya devam’
    SİYAH-beyazlıların yeni transferlerinden , ADN Radio'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki Şilili oyuncu, "Türkiye'de yeni şeyler yaşadım. Hayatta her zaman savaşmaya devam etmek zorunda olduğunu gördüm, çabalamalıyım. Daha önce bunu başarmıştım ve yapmaya devam edeceğim. Kilomu kimse kontrol etmedi. Benim kararım oldu, kendimi biraz ağır hissettim ve başladım 7 kilo verdim. Kendimi çok iyi hissediyorum, 'ta çok mutluyum. Oynuyorum ve süper keyifliyim" dedi.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
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