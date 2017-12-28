Cyle Larin’e yakın takip
ABD Major Lig’de Orlando City formasını giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu şartların uygun olması durumunda ara transfer döneminde kadroya katılacak
Beşiktaş, forvet arayışlarında rotasını bir kez daha Cyle Larin'e çevirdi. Siyah beyazlıların, Kanada Milli Takımı formasını da giyen ABD Major Lig ekibi Orlando City'in 22 yaşındaki forvetini yakın takibe aldığı öğrenildi. Larin'in, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği, bu nedenle de Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakabileceği belirtildi. Larin, vatandaşı Atiba Hutchinson'un önerisiyle daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, ancak Alvaro Negredo kadroya katılınca, bu transferden vazgeçilmişti. Siyah-beyazlı idarecilerin, yılbaşı tatilinden sonra genç oyuncuyla bir araya gelip, ön görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
38 MAÇTA 13 GOLÜ VAR
Genç yaşına rağmen Kanada Milli Takımı'nda sürekli forma şansı bulan Cyle Larin, Dünya Kupası elemelerinde 10 maça çıkıp, 3 kez fileleri havalandırdı. Larin, ABD Major Lig'de ise 2017 yılında Orlando City formasıyla 28 maçta görev aldı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. (Sabah)
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:16
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
-
Trabzonspor, son şampiyona teslim oldu
Toplam 3
Yorum
TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
-
Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!
Toplam 5
Yorum
EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
Cyle Larin’e yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.