Cenk Tosun, Everton'da!
Premier Lig ekiplerinden Everton'ın Cenk Tosun için yaptığı 28 milyon Euro'luk teklifi Beşiktaş'ın kabul ettiği iddia edildi.
İngiltere'nin prestijli gazetelerinden The Guardian'ın spor editörlerinden Ed Aarons, Everton ile Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferi konusunda 28 milyon euro'ya (25 milyon Pound) anlaşmaya vardığını yazdı.
Aarons attığı tweet'le transferi duyururken Cenk Tosun'un 1 Ocak'ta ara transfer döneminin başlamasıyla Everton kadrosuna katılacağını ifade etti.
Transferin gerçekleşmesi sonrası Cenk Tosun, Süper Lig'den yurt dışına transfer olan en pahalı futbolcu unvanını kazanacak.
Bu sezon 23 maçta 13 gol atan Cenk Tosun, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekti. Everton'ın Cenk Tosun'a olan ilgisi aslında yaz döneminde başlamıştı. O dönem Tottenham ve Crystal Palace'ın isimleri de Cenk Tosun'la anılıyordu. Cenk Tosun'un Everton'dan yıllık 4 milyon euro alacağı belirtilirken sözleşmenin de 4,5 yıllık olduğu öğrenildi.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:12
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Donk’a bir şans daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DONK GALATASARAYIN FUTBOLCUSU DEGIL AMA LIGDE PEKCOK TAKIMDA COK BASARILI OLABILIR GALATASARAYDA FENERBAHCEDE OYNAYABILMEK FARKLI BIRSEY !
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Yok artık Van Persie!
Toplam 1
Yorum
gs :D
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Tudor'un yeni takımı Süper Lig'den!
Toplam 3
Yorum
MEHMET UŞAK TUDOR GALATASARAY A HAFİF GELDİ SİSTEMLE OYNADI ŞİMDİ GALATASARAY 5 PUAN FARKLA LİDERDİ.
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