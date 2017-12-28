Beşiktaş'a kötü haber! Bayern Münih...
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Alman devi Bayern Münih'te hareketli günler yaşanıyor.
Devre arasonda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Bavyera ekibi, Hoffenheim'dan Sandro Wagner'i kadrosuna dahil etmişti.
Alman devi, transferdeki ikinci bombayı Atletico Madrid'in Belçikalı yıldızı Yannick Carrasco'yu alarak patlatmayı planlıyor. İspanyol gazetesi As'ın haberine göre; Atletico teknik direktörü Diego Simeone, 24 yaşındaki futbolcunun satışına onay verdi. İspanyol ekibi ile sözleşmesi 2022'de sona erecek olan yıldız futbolcuyla Bayern Münih'in yanı sıra İngiliz ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:37
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Yeni yıldızlar yolda
Toplam 3
Yorum
dadas25 KENAN KOSELER. Sanane anadolu akimin sampiyonlugundan ve milli takimi bitiren fatih hoca degil senin tupcu baskanin birseyden anlamiyonuz
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Çalhanoğlu savaşı
Toplam 4
Yorum
muhitttin ne fenere ne gs ya gelmez..gelse Beşiktaş'a gelir..yani avrupada ilk 16 içindeki takıma,zaten fenerin de gs ın parası yok!beleş mezar arıyor
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Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
Toplam 5
Yorum
muhittin sadece bu ilk yarıda Beşiktaş aleyhine yapılan hakem hataları geçtiğimiz 3yılda FB GS aleyhine yapılan hakem hatalarından çoktur...
Beşiktaş'a kötü haber! Bayern Münih... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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