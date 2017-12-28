 Beşiktaş'a kötü haber! Bayern Münih... – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'a kötü haber! ...

    Beşiktaş'a kötü haber! Bayern Münih...

    'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Alman devi 'te hareketli günler yaşanıyor.

    Devre arasonda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Bavyera ekibi, Hoffenheim'dan Sandro Wagner'i kadrosuna dahil etmişti.

    Alman devi, transferdeki ikinci bombayı 'in Belçikalı yıldızı 'yu alarak patlatmayı planlıyor. İspanyol gazetesi As'ın haberine göre; Atletico teknik direktörü , 24 yaşındaki futbolcunun satışına onay verdi. İspanyol ekibi ile sözleşmesi 2022'de sona erecek olan yıldız futbolcuyla 'in yanı sıra İngiliz ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'a kötü haber! Bayern Münih... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN