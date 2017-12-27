 Zor ama imkansız değil – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Zor ama imkansız değil

    Zor ama imkansız değil
    Beşiktaş'ta kiralık oynayan Talisca, Benfica'ya geri dönüp dönmeyeceği konusunda Portekiz medyasına konuştu. Record gazetesine özel bir röportaj veren sambacı, "O kadar yaşanandan sonra Benfica'ya dönmem pek muhtemel değil, bu doğru. Ancak hayatta hiçbir şeye imkansız gözüyle bakmamak lazım. Kulüp için çok iyi duygular besliyorum. Ayrıca taraftarların da beni sevdiklerini biliyorum" yorumunu yaptı.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:53
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