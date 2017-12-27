Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması

Beşiktaş'ta İkinci Başkan olarak görev yapan Ahmet Nur Çebi, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalar yaptı.

İŞTE AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARININ BİR BÖLÜMÜ

ŞENOL GÜNEŞ'İ YEDİRMEYECEĞİZ

Sosyal medyada sabaha kadar istifa diye yazsalar da Beşiktaş'ı çökertmek isteyenler avuçlarını yalayacaklar. Şenol Güneş bizimle devam edecek. Şenol Güneş'i kimseye yedirmeyeceğiz.

ETO'O'YU İSTESEK ALIRDIK

Eto'o'yu isteseydik, alırdık. Biz art niyetli olsak, Eto'o'nun kalbini de çelerdik, gönlünü de çelerdik, ama öyle bir şey yapmadık. Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesiyle ilgili bir konu gündemimizde olmadı. Ben de okuyorum.

ARDA MESELESİ

Kaptan Tolga, Arda ile arkadaş. Beşiktaş'ın menfaati Arda'dan geçiyorsa, başkan ve hoca gerekeni yaparlar. Aleyhine en çok hatalı karar verilen takım Beşiktaş. Hakemler tarafından kollanıyor olsaydık, şu anda başka bir yerde olurduk.

CENK TOSUN KALACAK

Cenk Tosun'a resmi bir tane teklif yok. Herkes bir şey uyduruyor. Hiçbir Avrupa kulübü şu ana kadar kapımızı çalmadı. Zaten çalsa da Cenk'i bırakmayacağız.