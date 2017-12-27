Aboubakar'a Madrid kancası!
Porto formasıyla 20 maçta 17 gol kaydeden ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Vincent Aboubakar, La Liga'nın dev ekibi Atletico Madrid'in radarına girdi.
Gelecek yıl Vietto, Gameiro ve Griezmann gibi golcülerini takımda tutması zor görünen Atletico Madrid, bu ihtimaller doğrultusunda transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Madrid ekibi, Porto formasıyla bu yıl harika işler çıkartan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ı transfer listesinin başına koydu.
Bu sezon 20 maçta 17 gol kaydeden Kamerunlu golcünün transferini Porto ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bitirmek isteyen Madrid yönetimi, takımda fazla forma şansı bulamayan Nico Gaitan'ı da Portekiz ekibine önerecek.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:21
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Yorum
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Yorum
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Yorum
fffffffsds yav he he he
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