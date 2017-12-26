 Vida Beşiktaş'ta hangi formayı giyecek? – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Vida Beşiktaş'ta hangi formayı giyecek?

    Vida Beşiktaş'ta hangi formayı giyecek?

    Beşiktaş, Hırvat stoper Domagoj Vida'yı renklerine bağladı.

    Beşiktaş, Domagoj Vida transferini resmen noktaladı. Siyah beyazlılar, tecrübeli savunmacının transferini 'CometoBeşiktaş' videosuyla duyurdu.

    28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ta hangi formayı giyeceği belli oldu. Vida, Siyah beyazlı takımda 24 numaralı formayı terletecek.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:44
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