Talisca, Benfica'ya geri dönecek mi?
Beşiktaş'ın iki sezondur Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bu sezon geçen seneki performansının çok altında kalan Talisca, Portekiz'in Record gazetesine özel bir röportaj verdi.
BENFİCA'YA GERİ DÖNECEK Mİ?
Geçtiğimiz dönemde kulübü Benfica ile ilgili sert ifadeler kullanan ve geri dönme ihtimalini devre dışı bırakan Brezilyalı, kesin konuşmaktan kaçındı: "O kadar yaşanandan sonra Benfica'ya dönmem pek muhtemel değil, bu doğru. Ancak hayatta hiçbir şeye imkansız gözüyle bakmamak lazım. Kulüp için çok iyi duygular besliyorum. Ayrıca taraftarların da beni sevdiklerini biliyorum."
''BURADA MUTLUYUM''
Transferiyle ilgili de konuşan Talisca, "Şu anda Beşiktaş'ta oynuyorum. Burada mutluyum. Transfer işleriyle menajerim ilgileniyor" ifadelerini kullandı.
''BENFİCA VE PORTEKİZ FUTBOLUNU TAKİP EDİYORUM''
Talisca yaklaşık 1.5 yıldır Beşiktaş forması giyse de Portekiz futbolunu yakından takip etmeyi sürdürüyor: "Elbette Benfica ve Portekiz futbolunu takip ediyorum. Her zaman çok çekişmeli bir lig olmuştur. Eminim şampiyonluk yarışı kıyasıya yaşanacak ve Benfica da şampiyonluk için mücadele edecek."
Beşiktaş'ın sezon sonu bonservisini almayı planladığı 23 yaşındaki oyuncunun devre arası Çin'e gidebileceği iddia edilmişti. Bu durumda Benfica'nın Beşiktaş'a 4 milyon euroluk bir ödeme yapması gündemdeydi.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:44
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Eljif Elmas’a kulüp aranıyor
Toplam 8
Yorum
ggggggg gs transferden anlamıyor fb alacagı oyuncuyu alıyo
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Atiba'ya ülkesinden talip çıktı
Toplam 7
Yorum
ne demek yolla bu adamın yaptıklarını
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Gös'TERİM' 4
Toplam 1
Yorum
***** Hakan Balta ve Eboue gibi EMEKTARlarımızı unutma imparator helal olsun sana adamsın...
Talisca, Benfica'ya geri dönecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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