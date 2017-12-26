Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman basına kapalı olarak yapıldı. Takım halinde ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın sabah 11.00'de basına kapalı olarak devam edecek.