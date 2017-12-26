Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını basına kapalı olarak sürdürdü.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:33
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Orkan Çınar'a 2 talip!
Toplam 3
Yorum
md eğer bjk de yedek kalacaksa,oynıyabileceği bir takıma kiralık verilsin,seneye takıma döndüğünde en iyi transfer olur.arda turan gibi.
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Quaresma veda mı ediyor? İşte o paylaşım
Toplam 8
Yorum
Kara Kartal 35 Insallah dogrudur takimin her turlu dengesini bozuyor
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Süper Lig'in en hırçını Beşiktaş
Toplam 4
Yorum
NABEN Evet liğin en kızaran takımı.BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYON olması engellendi...FENER maçı ,babelin kırmızısı ,say say bitmez...
Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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