 Vida'da sürpriz kriz! – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Vida'da sürpriz kriz!

    Vida'da sürpriz kriz!

    'ın transferini bitirdiği, hatta forma bile giydirdiği 'nın transferinde sürpriz bir pürüz çıktığı iddia edildi.

    İddiaya göre; Hırvat yıldızın menajeri, futbolcunun oynamayacağı maçlarda alınacak puanlar için de prim isteyince kriz çıktı. Yöneticilerden Umut Güner ile Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, sorunu çözmek için Zagreb'e gitti. Siyah-beyazlıların sorunu çözerek Vida'yı İstanbul'a getirecekleri öğrenildi.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:46
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