Vida'da sürpriz kriz!
Beşiktaş'ın transferini bitirdiği, hatta forma bile giydirdiği Domagoj Vida'nın transferinde sürpriz bir pürüz çıktığı iddia edildi.
İddiaya göre; Hırvat yıldızın menajeri, futbolcunun oynamayacağı maçlarda alınacak puanlar için de prim isteyince kriz çıktı. Yöneticilerden Umut Güner ile Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, sorunu çözmek için Zagreb'e gitti. Siyah-beyazlıların sorunu çözerek Vida'yı İstanbul'a getirecekleri öğrenildi.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:46
-
Eboue'den Terim'e cevap
Toplam 2
Yorum
maho Galatasaraya emek vermis bir cok basari kazanmis bir oyuncu Eboue neden imparator deniyor bir kere daha dosta düsmana gösterdi helal hocama.
-
Güle güle Ozan
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ ilk günde söyledim halada söylüyorum ! fb ozana 8 milyon verdi diye ozan futbolcu olmuyor buda fenere atılan başka bir kazık !
-
Eboue'den Terim'e cevap
Toplam 2
Yorum
Noel Baba Yanlis hatirliyosam düzeltin de... Bu adam GS yi kaziklayip gitmemismiydi? Hangi vefadan bahsediyoruz?
Vida'da sürpriz kriz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.