Vida'da sürpriz kriz!

İddiaya göre; Hırvat yıldızın menajeri, futbolcunun oynamayacağı maçlarda alınacak puanlar için de prim isteyince kriz çıktı. Yöneticilerden Umut Güner ile Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, sorunu çözmek için Zagreb'e gitti. Siyah-beyazlıların sorunu çözerek Vida'yı İstanbul'a getirecekleri öğrenildi.