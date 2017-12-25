İngiltere'den Fellaini iddiası!
İngiltere'de Manchester United forması giyen Belçikalı yıldız Marouane Fellaini ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında çıkan habere göre Manchester United ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı alan Fellaini takımdan kesin olarak ayrılacak.
2018 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı forması giymek için daha çok oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Fellaini için 2 seçenek olduğu yazıldı. Birinci seçeneğin Çin'den gelen astronomik transfer teklifleri olduğunu yazan İngilizler, ikinci seçeneğin ise Türkiye'den Beşiktaş olduğunu belirtti. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun para için Çin'e gitmezse Beşiktaş'a geleceği iddia edildi.
2013 yılında 32.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'dan transfer edilen Fellaini, Kırmızı Şeytanlar ile 145 maça çıktı ve 19 gol attı.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:24
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Fenerbahçe maç fazlasıyla lider
Toplam 11
Yorum
cacık bu fenerden bi cacık olmaz görürsünüz ligi anca 4 üncü bitirir.
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Eboue'den Terim'e cevap
Toplam 3
Yorum
cok sevin me adman polatin dedigi gibi gs batiyor ya icindekiler kalani somuruyor ya batan geminin icindeki mallar olacaklar!fatih imajini duzeltiyor.
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Ersun Yanal o kulübe dava açtı
Toplam 8
Yorum
Sonsuzluk35 Ersun Yanal Dava acti degil, Trabzon yine tazminati ödemedi olacakti.
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