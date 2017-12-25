 Gönderirlerse giderim! – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Gönderirlerse giderim!

    Gönderirlerse giderim!

    ’un devre arasında ayrılığa olumlu yaklaştığı ileri sürüldü

    Beşiktaş yönetimi; İngiltere, Almanya ve İtalya'dan teklifler alan 'u devre arasında bırakma konusunda nihai kararını vermedi… Yıldız futbolcunun ise yakın çevresine, "Kulübün menfaatleri doğrultusunda, beni gönderirlerse bunu anlayışla karşılarım" dediği öğrenildi. Milli futbolcu için en yüksek teklifi 17 milyon Euro ile Premier Lig ekibi Crystal Palace sunmuş, Everton ise 16 milyon Euro önermişti. Siyah-beyazlıların beklentisi, en az 20 milyon Euro'luk teklif. Bu rakamı veren olursa, Cenk'in Antalya kampına katılmama ihtimali bulunuyor.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:50
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