Arda come to Beşiktaş
Sorun yaşadığı Fatih Terim’in Galatasaray’ın başına geçmesiyle ismi Beşiktaş ile daha sık anılmaya başayan Arda Turan’ın paylaşımları heyecan yarattı
BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYMİŞTİ
Geçmişte sırtında "Seba" yazılı 7 numaralı Beşiktaş forması giyip sosyal medyadan paylaşan ve "Beşiktaş'ta oynamak büyük onurdur", "İleride Fenerbahçe'ye gidersem saygınlığımı kaybedebilirim ama Beşiktaş olabilir. Yükselenim Beşiktaş" gibi açıklamalar yapan Arda Turan'ın siyah-beyazlı takıma çok yakın olduğu ileri sürüldü.
KAPTANLI PAYLASIM
Arda Turan'ın dün akşam görüştüğü isimlerden biri de Beşiktaş kaptanlarından Tolga Zengin'di... Tecrübeli kaleci ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Arda, "Kaptan. Candır" yazısını paylaşırken 'Dua' emojisi kullandı. Tolga Zengin de Barcelonalı yıldız ile çektirdiği başka bir fotoğrafı "Kardeşim candır" mesajıyla paylaştı. Bu etkileşimler, "Arda Beşiktaş'a gidiyor" diye yorumlandı.
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- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:32
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