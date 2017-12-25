 Arda come to Beşiktaş – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Arda come to Beşiktaş

    Arda come to Beşiktaş

    Sorun yaşadığı Fatih Terim’in Galatasaray’ın başına geçmesiyle ismi Beşiktaş ile daha sık anılmaya başayan ’ın paylaşımları heyecan yarattı

    Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan , günden güne Beşiktaş'a yaklaşıyor! Milli takımda sorun yaşadığı Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesiyle ismi daha sık şekilde siyahbeyazlı kulüple anılmaya başlayan Arda Turan, dün İstanbul'da yakın çevresiyle bir araya geldi. Dün gündüz Bayrampaşa'da miniklerin maçlarını izleyen Arda, akşam arkadaşlarıyla buluştu. Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, Arda ile çektiği selfie'ye "Come to Beşiktaş" mesajını yazdı.

    BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYMİŞTİ
    Geçmişte sırtında "Seba" yazılı 7 numaralı Beşiktaş forması giyip sosyal medyadan paylaşan ve "Beşiktaş'ta oynamak büyük onurdur", "İleride Fenerbahçe'ye gidersem saygınlığımı kaybedebilirim ama Beşiktaş olabilir. Yükselenim Beşiktaş" gibi açıklamalar yapan Arda Turan'ın siyah-beyazlı takıma çok yakın olduğu ileri sürüldü.



    KAPTANLI PAYLASIM
    Arda Turan'ın dün akşam görüştüğü isimlerden biri de Beşiktaş kaptanlarından Tolga Zengin'di... Tecrübeli kaleci ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Arda, "Kaptan. Candır" yazısını paylaşırken 'Dua' emojisi kullandı. Tolga Zengin de Barcelonalı yıldız ile çektirdiği başka bir fotoğrafı "Kardeşim candır" mesajıyla paylaştı. Bu etkileşimler, "Arda Beşiktaş'a gidiyor" diye yorumlandı.

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    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:32
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