Vida formayı giydi

beklenen son gerçekleşti Beşiktaş, tecrübeli stoper Vida'ya siyah- beyazlı formayı giydirdi.gibi yıldız transferleriyle sezon başında taraftarlarını coşturan, devre arasına da hızlı başladı.'de ilk yarının son haftasına girilirken, siyah-beyazlılar, sezon başında anlaşma sağlamasına rağmen sözleşmesinin bitmesini beklediği yıldız savunmacı'yı da kadrosuna kattı. Transferden sorumlu yöneticive yönetim kurulu üyesi, önceki geç saatlerde 28 yaşındaki ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sonrasında Vida, Beşiktaş forması ile poz verdi.futbolcu Beşiktaş formasını giyerken,'ta başlayacak olan Antalya kampında takıma dahil olacağı kaydedildi. Siyah- beyazlılar,'le sözleşmesi sona eren Vida için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.