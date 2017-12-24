Cenk Tosun, Rooney'nin yanına gidiyor!
Cenk Tosun transferinde Crystal Palace'ye İngiltere'den rakip çıktı. Ara transfer döneminde Cenk'i kadrosuna katmak isteyen Mersyside ekibi, siyah-beyazlılara 20 milyon euro'luk teklif yaptı
Kartal'ın 26 yaşındaki golcüsü Cenk Tosun'a İngiltere'den bir teklif daha geldi.
Roy Hodgson'un "Cenk'i izliyoruz" açıklamasından sonra transferde Everton da devreye girdi.
Ara transferde Cenk'i kadroya katmak isteyen Everton, siyah-beyazlılarla temasa geçti ve 20 milyon euro'luk teklifini iletti.
Forvette Oumar Niasse'den yeterli katkıyı alamayan Everton'un kadrosunda Wayne Rooney, Kevin Mirallas, Sigurdsson gibi yıldız futbolcular yer alıyor.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maçta 13 gollük performans sergileyen Cenk için, Premier Lig'den Newcastle United ve Crystal Palace ekipleri siyah-beyazlılarla masaya oturmuş, anlaşma sağlanamamıştı.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:26
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 5
Yorum
Teko Abi Beşiktaş alsın adam iyiydi gs haksızlık yaptı adam iyide oyuncu türk takımlarından biri renklerine bağlasın
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Olcay Şahan’ın ağabeyine 500 bin euro
Toplam 2
Yorum
zz61 bitik volkanı burak istedi diye al m.ekiciyi fb satma 2.5m zarar et olcayın kardeşine 500 öde ohh hacıbaba teknesi.bi akıllı adam glmiyckmi
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Evlere şenlik hata
Toplam 9
Yorum
sinan pas atan topçu o kafası ne işi yarıyosa yahu bi kaldır sağına soluna baksan bu hatayıda yapmazsın
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