 Cenk Tosun, Rooney'nin yanına gidiyor! – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Cenk Tosun, Rooney'nin yanına gidiyor!

    Cenk Tosun, Rooney'nin yanına gidiyor!

    Cenk Tosun transferinde Crystal Palace'ye İngiltere'den rakip çıktı. Ara transfer döneminde Cenk'i kadrosuna katmak isteyen Mersyside ekibi, siyah-beyazlılara 20 milyon euro'luk teklif yaptı

    Kartal'ın 26 yaşındaki golcüsü Cenk Tosun'a İngiltere'den bir teklif daha geldi.

    Roy Hodgson'un "Cenk'i izliyoruz" açıklamasından sonra transferde Everton da devreye girdi.

    Ara transferde Cenk'i kadroya katmak isteyen Everton, siyah-beyazlılarla temasa geçti ve 20 milyon euro'luk teklifini iletti.

    Forvette Oumar Niasse'den yeterli katkıyı alamayan Everton'un kadrosunda Wayne Rooney, Kevin Mirallas, Sigurdsson gibi yıldız futbolcular yer alıyor.

    Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maçta 13 gollük performans sergileyen Cenk için, Premier Lig'den Newcastle United ve Crystal Palace ekipleri siyah-beyazlılarla masaya oturmuş, anlaşma sağlanamamıştı.

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:26
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