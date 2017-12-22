Kartal Sivas semalarında
Beşiktaş, Süper Lig’in ilk yarısını Sivas’ta kapatacak. Saat 16.30’da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Sarı kart ceza sınırındaki Pepe, Talisca ve Babel bugün sarı kart görürse, Antalya maçında cezalı olacak
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde geçen hafta Osmanlıspor'u 5-1 yenerek puanını 30'a yükselten Beşiktaş, zirvenin 3 puan gerisinde averajla 4. sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekibin ligde 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunuyor. Süper Lig'de ilk yarıyı Sivas'ta kapatacak siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Demir Grup Sivasspor ise 7 galibiyet, 7 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 23 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kırmızıbeyazlı takım bu sezon evinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bu arada taraflar arasında geride kalan 22 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.
Pepe, Talisca ve Babel ceza sınırında
Kartal'da üçer sarı kartı olan Pepe, Babel ve Talisca, ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında da kart görürse, ligde ikinci yarının ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:50
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Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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