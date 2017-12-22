Yeni Kartal Madatov
Şenol Güneş'in Şampiyonlar Ligi'nde Qarabağ- Chelsea arasında oynanan maçta izlemeye gittiği Mahir Madatov'un siyah-beyazlı takıma imza attığı iddia edildi. 20 yaşındaki kanat oyuncusunun takım arkadaşı Eltun Yaqublu, Instagram'dan bu paylaşımı yaparak üzerine Kartal simgesi koydu.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 07:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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