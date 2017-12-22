 Yeni Kartal Madatov – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Yeni Kartal Madatov

    Yeni Kartal Madatov
    Şenol Güneş'in Şampiyonlar Ligi'nde Qarabağ- Chelsea arasında oynanan maçta izlemeye gittiği Mahir Madatov'un siyah-beyazlı takıma imza attığı iddia edildi. 20 yaşındaki kanat oyuncusunun takım arkadaşı Eltun Yaqublu, Instagram'dan bu paylaşımı yaparak üzerine Kartal simgesi koydu.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:10
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