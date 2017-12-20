Dünya yıldızı Beşiktaş'a geliyor
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Pascal Nouma'nın paylaştığı video, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı
Spor Toto Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesinde kulisler kaynamaya başladı.
Transferin hızlı takımı Beşiktaş'ta 1 numaralı gündem şimdilik Ukraynalı stoper Domagoj Vida olarak gözükse de siyah-beyazlılardan sürpriz takviyeler gelebilir.
Demba Ba, Maruane Fellaini, Andre Pierre Gignac, Kerem Demirbay ve Arda Turan gibi yıldızların adı siyah-beyazlılarla anılırken, Pascal Nouma'nın paylaştığı video taraftarları meraklandırdı.
Sosyal medya hesabından bir telefon görüşmesi videosu paylaşan Fransız yıldız, "Çağırdım efsane Beşiktaş'a geliyor #cometobesiktas"
ifadelerini kullandı.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:24
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Dünya yıldızı Beşiktaş'a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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