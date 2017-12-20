 Dünya yıldızı Beşiktaş'a geliyor – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Dünya yıldızı Beşiktaş'a geliyor

    Dünya yıldızı Beşiktaş'a geliyor

    Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Pascal Nouma'nın paylaştığı video, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı

    Spor Toto Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesinde kulisler kaynamaya başladı.

    Transferin hızlı takımı Beşiktaş'ta 1 numaralı gündem şimdilik Ukraynalı stoper Domagoj Vida olarak gözükse de siyah-beyazlılardan sürpriz takviyeler gelebilir.

    Demba Ba, Maruane Fellaini, Andre Pierre Gignac, Kerem Demirbay ve Arda Turan gibi yıldızların adı siyah-beyazlılarla anılırken, Pascal Nouma'nın paylaştığı video taraftarları meraklandırdı.

    Sosyal medya hesabından bir telefon görüşmesi videosu paylaşan Fransız yıldız, "Çağırdım efsane Beşiktaş'a geliyor #cometobesiktas"
    ifadelerini kullandı.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:24
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