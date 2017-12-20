Devamı gelecek

Beşiktaş Başkanı, Şampiyonlar Ligi’nde müthiş bir başarı elde ettiklerini belirterek “Allah, ikinci devredeki Bayern Münih ile devamını nasip etsin” yorumunu yaptı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmalarının takıma ve camiaya büyük moral olduğunu dile getirdi. Başkan Orman, "Şampiyonlar Ligi gayet iyi geldi, çok müthiş bir başarı elde ettik. Allah ikinci devredeki Bayern Münih ile devamını nasip etsin. Ligdeki performansımız hem beni, hem teknik kadroyu, hem de oyuncularımızın, en başta taraftarımızın çok memnun etmedi açıkçası ilk devre. Çok dengeli bir dağılım var ama netice itibari ile Beşiktaş bu yarışın en ortasında. Şu anda lig lideri ile aramızda sadece üç puan var. İnşallah son maçımızı kazanıp önümüze bakacağız. Önümüzdeki devre daha farklı Beşiktaş olacağına inanıyorum. Umudumuz çok fazla, inşallah üst üste üç sene şampiyon olacağız. Bunun için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.



MRMiÇ: ViDA 3 OCAK'TA KAMPTA

Orman transferler için de şu yorumu yaptı: "Konuştuğumuz ve düşündüğümüz oyuncular var ama daha sonuca ulaşmadığımız için konuşmamızın manası yok. Şu anda stoper mevkiine takviye düşünüyoruz. Hırvat futbolcu Vida inşallah Beşiktaş'ta forma giyecek." Bu arada kalecei antrenörü Mrmiç, Vida'nın ViDA 3 Ocak'ta Beşiktaş kampına katılacağını söyledi.



ARDA GÜNDEMDE YOK

Denizli'de Kartal Yuvası'nın açılışını yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ismi siyah-beyazlı kulüple anılan Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ı çok beğendiğini ancak transferinin gündemlerinde olmadığını söyledi. Orman, "Arda, çok sevdiğimiz bir çocuk. Türk sporunun önemli bir oyuncusu. Bizi yurt dışında gayet iyi temsil eden bir kardeşimiz, ancak Beşiktaş'ın gündeminde yok" diye konuştu.



CENK'İ SATMIYORUZ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ara transfer öncesi ismi Avrupa kulüpleriyle anılan takımın yıldız golcüsü Cenk Tosun'un bu sene takımdan ayrılmasını düşünmediklerini belirtti. Başkan Fikret Orman, "Cenk Tosun ile gerekli alakalı açıklamaları yaptık. Bu sene ayrılmasını kesinlikle düşünmüyoruz. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Ama tekliflerin gelmesi gayet normaldir" diye konuştu.