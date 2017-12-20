Devamı gelecek
Beşiktaş Başkanı, Şampiyonlar Ligi’nde müthiş bir başarı elde ettiklerini belirterek “Allah, ikinci devredeki Bayern Münih ile devamını nasip etsin” yorumunu yaptı
MRMiÇ: ViDA 3 OCAK'TA KAMPTA
Orman transferler için de şu yorumu yaptı: "Konuştuğumuz ve düşündüğümüz oyuncular var ama daha sonuca ulaşmadığımız için konuşmamızın manası yok. Şu anda stoper mevkiine takviye düşünüyoruz. Hırvat futbolcu Vida inşallah Beşiktaş'ta forma giyecek." Bu arada kalecei antrenörü Mrmiç, Vida'nın ViDA 3 Ocak'ta Beşiktaş kampına katılacağını söyledi.
ARDA GÜNDEMDE YOK
Denizli'de Kartal Yuvası'nın açılışını yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ismi siyah-beyazlı kulüple anılan Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ı çok beğendiğini ancak transferinin gündemlerinde olmadığını söyledi. Orman, "Arda, çok sevdiğimiz bir çocuk. Türk sporunun önemli bir oyuncusu. Bizi yurt dışında gayet iyi temsil eden bir kardeşimiz, ancak Beşiktaş'ın gündeminde yok" diye konuştu.
CENK'İ SATMIYORUZ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ara transfer öncesi ismi Avrupa kulüpleriyle anılan takımın yıldız golcüsü Cenk Tosun'un bu sene takımdan ayrılmasını düşünmediklerini belirtti. Başkan Fikret Orman, "Cenk Tosun ile gerekli alakalı açıklamaları yaptık. Bu sene ayrılmasını kesinlikle düşünmüyoruz. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Ama tekliflerin gelmesi gayet normaldir" diye konuştu.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:19
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Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
Toplam 1
Yorum
gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 2
Yorum
gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 3
Yorum
tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
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