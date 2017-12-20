Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sezon başında Cenk Tosun için İngiliz Crystal Palace’ın 12.5 milyon euro’luk teklifini “Bu para çok az” diyerek kabul etmedi. Cenk’e “Seni Dünya Kupası sonrasında 25 milyon euro’ya satacağım” diyen Başkan, milli yıldızın değerini belirledi: 40 milyon euro

Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun, değerine değer katmaya devam ediyor. Sezon başında Başkan Fikret Orman, Cenk Tosun için Crystal Palace'ın yaptığı 12.5 milyon euro'luk teklifi "Bu para çok az" diyerek reddetmişti. Tam da o dönemde Hırvatistan ile milli maç oynanmış ve karşılaşmayı Cenk'in golüyle 1-0 kazandı A Millilerimiz... O gün oyuncuları kendi uçağıyla İstanbul' a getiren Başkan Orman da Cenk'e, "Seni 12.5 milyon euro'ya satmadım, ama Dünya Kupası'ndan sonra 25 milyon euro'ya satacağım" demişti.



HARİKALAR YARATTI

Türkiye A Milli Takımı, Dünya Kupası'na gidemedi ama Cenk Tosun Şampiyonlar Ligi'nde adeta harikalar yarattı.

Cenk'e şu günlerde Premier Lig'den 20 milyon euro'luk teklifler geliyor, hatta 25 milyon euro'yu zorlayacak tekliflerin de ocak ayı içinde gelebileceği konuşuluyor. Ağustos sonunda 12.5 milyon euro'ya Cenk'i satmayan 25 milyon euro fiyat belirleyen Orman'ın yeni rakamı ise belli oldu: 40 milyon euro!



?AVRUPA'YI TİTRETİYOR

Başkan Orman'ın yakın çevresine Cenk Tosun için istediği bu rakamın sebebini şöyle açıkladığı öğrenildi: Lukaku 85 milyon euro'ya Manchester United'a, Morata 62 milyon euro'ya Chelsea'ye, Lacazatte 53 milyon euro'ya Arsenal'a, Silva 38 milyon euro'ya Milan'a gidiyorsa; Cenk'in değeri de 40 milyon euro. Neden mi? Şampiyonlar Ligi'nde Lukaku 4, Morata ise 1 gol attı. Lacazatte ve Silva oynamıyor bile. Cenk ise Avrupa'yı titretiyor!..



CENK GİDERSE KİM GELECEK?

Beşiktaş'ta gündem Cenk Tosun'un satılıp satılmaması... Teknik direktör Şenol Güneş her fırsatta, "bırakmam" diyor, Başkan Fikret Orman ise "40 milyon euro" değer biçiyor. Orman, Güneş'e Cenk'i "bahsedilen rakamlara" satmaları durumunda; Slimani Giroud, Bony ve Benteke gibi oyunculara hemen forma giydireceklerini söyledi. Tecrübeli teknik adamın ise Başkan Orman'a, "Cenk'in yerini ancak Benzema, Suarez, Agüero gibi bir forvetle doldurabilirim" diyerek hedefini yüksek tuttuğu öğrenildi.



Mini yorum: Sezon sonu gitmeli / Turgay DEMİR

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun gelişmeye çok açık bir forvet oyuncusu. Mario Gomez, Demba Ba ve Vincent Aboubakar gibi özel golcülerden çok şey öğrendi Cenk. Eğer daha üst bir lige giderse, çok üzerine koyacağına hiç şüphe yok. Devre arası değil belki ama sezon sonu Cenk Tosun mutlaka gitmeli. Daha büyük hedeflere koşmak istiyorsa Süper Lig'in üzerine çıkması şart. Tabiki Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş'in bu konudaki fikir ve tutumları, belirleyici rol oynayacak.