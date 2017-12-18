Tribünler coştu
Galatasaray’ın kaybıyla tribüne koşan taraftarlar, Osmanlı karşısında alınan 5-1’lik zaferle büyük bir coşku yaşadı
Vodafone Park'ta dün gece Beşiktaşlı taraftarlar tarihi anlara tanıklık ederken, büyük bir coşku da yaşadılar. Tribünler, Osmanlıspor karşısında ilk düdükten itibaren 90 dakika boyunca Kara Kartal'a tam destek verdi; marşlarla, tezahüratlarla takımı ateşledi. Haftaya lider giren Galatasaray'ın Malatya'da puan kaybetmesiyle daha da iştahlanan camiada; tribünler coştukça Beşiktaşlı futbolcular da sahada coştu. Özellikle futbol kariyerinin tarihi anlarından birini yaşayan Ryan Babel, attığı 3 golle futbolseverleri coşturdu. Gelen gollerle sevinç iyice tavan yaptı. Beşiktaş sahada şiir gibi futboluyla resital çekerken, siyah-beyazlı futbolcular da bu coşkuya attıkları gollerle yanıt verdiler. Karşılaşma sonunda 5-1'lik sonuçla iyice keyiflenen tribünler, şampiyonluk yolunda alınan bu önemli zaferi futbolcularla doyasıya kutladı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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