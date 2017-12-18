 Tribünler coştu – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Tribünler coştu

    Tribünler coştu

    Galatasaray’ın kaybıyla tribüne koşan taraftarlar, Osmanlı karşısında alınan 5-1’lik zaferle büyük bir coşku yaşadı

    Vodafone Park'ta dün gece Beşiktaşlı taraftarlar tarihi anlara tanıklık ederken, büyük bir coşku da yaşadılar. Tribünler, Osmanlıspor karşısında ilk düdükten itibaren 90 dakika boyunca Kara Kartal'a tam destek verdi; marşlarla, tezahüratlarla takımı ateşledi. Haftaya lider giren Galatasaray'ın Malatya'da puan kaybetmesiyle daha da iştahlanan camiada; tribünler coştukça Beşiktaşlı futbolcular da sahada coştu. Özellikle futbol kariyerinin tarihi anlarından birini yaşayan Ryan Babel, attığı 3 golle futbolseverleri coşturdu. Gelen gollerle sevinç iyice tavan yaptı. Beşiktaş sahada şiir gibi futboluyla resital çekerken, siyah-beyazlı futbolcular da bu coşkuya attıkları gollerle yanıt verdiler. Karşılaşma sonunda 5-1'lik sonuçla iyice keyiflenen tribünler, şampiyonluk yolunda alınan bu önemli zaferi futbolcularla doyasıya kutladı.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tribünler coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN