Şenol Güneş'ten Arda Turan yanıtı!

Vodafone Park'ta Osmanlıspor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Oyuna iyi başlayıp iyi bitirdiklerini söyleyen Şenol Güneş, "Hem oyun hem skor üstünlüğümüz oldu. Bütün oyuncular iyi niyetle oynayınca son bölüm hariç oyunun hakimiydik. Son dakikalarda kopmalar oldu ve attığımız korner sonrası gol yememiz bunun en büyük işaretiydi. Rakip iyi oyuncuları olan bir takım. Fizik gücümüz, baskılı oyunumuz, pas yüzdemiz ve hızlı oyunumuz rakibin işini zorlaştırdı. Rakibimiz iyi bir takım ve onlara ligde başarılar diliyorum" dedi.Ryan Babel'in maçtaki performansı sorulan Güneş, "Babel iyi çalışıyor ve hemen hemen tüm maçlarda takıma katkı yapmaya çalışıyor. Bugün aynı zamanda sonuca da katkı yaptı ve tebrik ediyorum kendisini. Maçta bütün oyuncular çok iyi oynadı ama Babel çok etkiliydi. Umarım devam eder. Sahada olumsuz oyun oynamak istemiyoruz. Amacımız her şeyi güzel yapabilmek" diye konuştu.Takım olarak hareket ettiklerinin altını çizen Güneş, "Biz bir takımız ve bu takım içinde iyi oyuncularımız var. Bunları başarılı ya da başarısız diye ayırmak olmak. Zaman zaman bocalayan oyuncular olabiliyor. Bunları normal karşılıyoruz. Bugün oynamayan Tolgay, Oğuzhan da çok iyi oyuncular. Takımın yükünü taşıyan oyuncular. Bugün Lens de oyuna girdikten sonra elinden geleni yaptı. Negredo çok gayretliydi. Daha fazla gol atabilirdi. Takımın başarısı için herkese ihtiyaç var. Böyle olmasa 11 kişi transfer edip başkasını oynatmazsınız. Herkesin sırası gelecek ve takıma katkı için elinden geleni yapacak" açıklamasında bulundu.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Arda Turan'la görüştüğüne dair haberlerin çıkmasının sorulduğu Şenol Güneş, "Ben buradayım ve takımı maçlara hazırlıyorum. Sivasspor maçı var önümüzde. İlk yarıda ortalarımız isabetsizdi ve bunları konuşacağız. Arda nasıl bir oyuncu derseniz, iyi oyuncu derim. Ama benim bunları konuşmaya yetkim yok. Sadece elimdeki oyuncuları konuşacağım ve Sivasspor maçına takımı hazırlayacağım" dedi.Maç taktiğiyle ilgili fazla konuşmak istemeyen Güneş, "Taktiklere fazla girmeyelim. Kazanınca taktiği iyi yaptık deriz antrenör olarak. Kanatları kullanmak istedik. Becerili oyuncuları etkili kullanma konusunu konuştuk maçtan önce. Bunları iyi yapınca skor geliyor. Zaman zaman hakemin de oyunu kesmemesi, futbol adına güzel bir oyun ortaya çıkmasını sağlıyor. Duran toplarda atılan ortalarda topları buluşturamadık. Normal olarak kanattaki bek ve açık oyuncularımızı iyi kullandık. Bunda Atiba ve Medel'in de sürekli yön değiştirmesi çok etkili oldu. Ters ataklarda da ortadan gelen oyunculara destek olduk ve daha fazla gol pozisyonu bulduk" diye konuştu.Şenol Güneş son olarak Bayern Münih'le ilgili sorulan bir soruya, "Bugünkü rakibimiz Osmanlı'ydı ve önümüzdeki rakip Sivasspor. Boş konuşmayı sevmiyorum. Hangi rakip gelirse onunla ilgili konuşurum. Devre arasından sonra oynayacağımız daha önemli maçlar var. Her şey yerinde ve zamanında olmalı" diyerek sözlerini tamamladı.